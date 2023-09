Pühapäev tuleb valdavalt sajuta

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega sajuta ilm. Paiguti on udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 2–8 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kuni 17 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 2–6 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on enamasti mõõdukas, kohati esineb udu või uduvinet. Sooja on 10–12 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal on pilves selgimistega, pärastlõunal vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Puhub lõunakaaretuul 3–9 m/s. Sooja on 18–23 kraadi.