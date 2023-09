Lükkest süttis kolm hektarit kõrrepõldu

Päästjad kustutasid ka lõkke. Päästeamet juhib tähelepanu, et lõkkes tohib põletada puhast töötlemata puitu. Prügist vabanemiseks pole lõke sobiv koht. Lõkke süütaja esmane ülesanne on tagada, et tuli ümbrusele ei leviks. Hoonetest ja põlevmaterjali hoiukohtadest peab lõkkease olema piisavalt kaugel ning lõket tuleb valvata.