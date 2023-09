Metsarahvapäev toob hiiglaste juurde

Homme aset leidev kolmas üleriigiline metsarahvapäev toob sündmusi igasse maakonda. Valgamaal on neid kavas kolm, nii Põlva- kui Võrumaal aga üks.

Päev on mõeldud selleks, et tuua Eesti inimesed tagasi juurte juurde ja tutvustada Eesti metsades ning metsasektoris toimuvat. See pakub võimalust ammutada uusi teadmisi ja näha metsatööstuse köögipoolt. Ühtlasi aitab üritus edendada dialoogi metsa ja metsandusega tihedalt seotud inimeste ning laiema avalikkuse vahel, et ühiselt mõtiskleda ühiskonna ootustele vastava metsanduse üle.

Valgamaal avavad homme uksed kaks suurt tööstusettevõtet: Helme Graanul Tõrva vallas ja UPM-Kymmene Otepää vallas. Neist esimeses on kavas üks ringkäik, teises aga lausa kolm. Helme Graanuli ringkäigul said kohad kiirelt täis. Samuti on kavas ringkäik Valga linnaümbruse metsades kohaliku metsaülema Risto Sepaga.

Võrumaal Rõuge vallas asuvas Kotkapesa puhkekeskuses on Suur Vipsoni perepäev. Muu hulgas saab uudistada, kuidas sünnib käsitööpalkmaja, kavas on ka metsaringkäik. Ohutusteemadel räägib päästeamet. Üleval on jahimeeste trofeenäitus, samuti on kavas vibu- ja ammulaskmine ning ponisõit. Kiigeplatsil on mänguala lastele ja vanematele.

Põlvamaal on aga kavas matk Meenikunno radadel koos metsamehe Kaarel Tiganikuga. Paraku on sinnagi kõik kohad täis. Tiganik tutvustab eri vanusega metsi, pajatab kohalikust pärandkultuurist ja annab näpunäiteid metsa kasvatamiseks. Retke tipphetk on kohtumine Ootsipalu oru hiiglastega. Selliselt nimetatakse Eesti kõrgemaid puid, mille mees ise avastas.

«Kui Ootsipalus 2014. aastal ringi käisin, märkasin äkki ebatavaliselt kõrget kuuske. Pärast esmaseid mõõtetulemusi tekkis kahtlus, et tegemist võib olla Eesti kõrgeima kuusega. Natuke aega hiljem mõõtis loodusmees Hendrik Relve koos Eesti maaülikooli metsameestega kuuse kõrguseks 48,6 meetrit, mis märkiski rekordi,» meenutas Tiganik.