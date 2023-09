Viies maal elamise päev toob fookusesse maapiirkondade elu- ja töökohad

Riigikogu Maaelukomisjoni esimees Urmas Kruuse lisab, et Eesti pered on väga ettevõtlikud ja avapäeval kuuldust on inspireeriv see, et ka Londonist on võimalik tagasi maale tulla. "Just see sügav soov ja tahe on see, mis vaatamata esialgu ette tulevatele takistustele aitab alustatut ellu viia ja see annab ka meile maaelukomisjonis selgeid suuniseid, kuidas riigina elu maal tuleb arendada,” sõnas Kruuse.