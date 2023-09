Võru linn kutsub ajalooliste hoonete omanikke individuaalsele nõustamisele

„Linn on osalenud mitmetes algatustes ja projektides, et aidata hooneomanikke nii elamistingimuste parandamisel, energiasäästu suurendamisel kui ka ajalooliste väärtuste hoidmisel,“ kommenteeris linnapea Kalvi Kõva.

„Elavad linnasüdamed vajavad hooneid, kus omanikel on mõnus ja mugav elada. Vanalinna majad on aastasadu kohanenud uute nõuete ja omanike soovidega, pakkunud head elukeskkonda otse linna südames. Hoonetel, kus remondivõlg on aastakümnetega kuhjunud, võib olla päris keeruline paika panna hoone kaasajastamise maht ja tööde tegemise järjekord, teada millised on suurimad komistuskivid ja väljakutsed. Samuti otsida kompromisse pärandi säilitamise ja uute lahenduste kasutuselevõtu vahel,“ selgitas Kõva.