Valga haigla ravijuhi Maarja Brause sõnul on nende haiglas olukord koroona osas vaikne. «Koroonaga on olukord hea, terviseamet kogub iganädalast infot, kui palju on hospitaliseerituid. Olen viimased kuus nädalat saanud teatada nulliringist. Suvel paar juhtumit oli, aga praegu on rahulik.»