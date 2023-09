Reovesi paljastas uimastite tarvitamise kasvu ka Valgas ja Võrus

Metadooni leiti kõige enam Ida-Virumaa suurtes linnades, Tallinnas ja Maardus. Need on linnad, kus pakutakse laialdaselt opioidsõltuvuse asendusravi. Sel korral ei leitud metadooni jääke Haapsalu, Valga ja Võru reoveest.

TAI teaduri sõnul on eriti positiivne, et protonitaseeni augustikuus reovees ei leidunud. «See annab lootust, et too üliohtlik ja üledoosi surmasid põhjustav uimasti on narkoturul vähem kättesaadav,» ütles Katri Abel-Ollo.