Võõpsu küla inimesed kurdavad, et mitmel korral on nende kodukandis varaste saagiks langenud paat, mis hiljem ilma mootorita leitakse. Aga vargaid ei huvita vaid paadimootorid, vaid kõik hinnaline, mis on võimalik rahaks teha. Ja seda turvakaamerate olemasolu kiuste.