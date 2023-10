GALERII ⟩ Õppivad koolitajad võtsid vastu tunnustuse

Aasta õppija, Põlva valla Padari külas veisekarja pidava Harri Lumiste meenutusel algas kõik kuus aastat tagasi, mil asus vana rehielamut taastama. «Seal oli vaja nii palju erinevaid oskusi, mida mul ei olnud. Seetõttu hakkasin võtma Moostes Vanaajamaja erinevaid koolitusi: maakivimüüri taastamine, palgivahetus, vahvärk konstruktsioonide ehitus, lubikrohvimine ja savikrohvimine. Nendel koolitustel sain aru, et mulle meeldib ise oma kätega asju teha ja eriti meeldib just puutöö.»

Kui talunik hakkas endale ostma elektrilisi puutöömasinaid, selgus, et nendega pole üldse nii tore töötada: teevad valju müra, peab kandma kaitseprille, kõik kohad on peenikest puupuru ja tolmu täis ning tagatipuks lähevad need kallid riistad väga kergesti ja kiiresti rikki.