Paljudes koolides on rahanappus, mille tõttu ei ole võimalik lastele pakkuda sellist toiduvalikut nagu soovitakse. Pilt on illustreeriv. FOTO: Arvo Meeks

Järgmise aasta riigieelarve on saadetud kinnitamisele, kuid on juba teada, et raha laste koolilõuna toetuse tõstmiseks ei tule – see jääb jätkuvalt ühe euro peale ühe söögikorra kohta. Samas ei ole kõikidel koolidel laste toitlustamiseks oma sööklatki.