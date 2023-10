Võru naise autole sõideti külje pealt sisse, aga politsei abile ei looda

«Mu autole sõideti otsa reede öösel Võru linnas Jüri 32A maja juures. Ma ei näinud inimest, kes seda tegi. Järgmine päev mul sõbranna helistas ja ütles, et kas ma juba oma autot näinud olen. Läksin alla ja siis seal ootas mind ees ära mõlgitult minu auto,» meenutas Mihhalkina sündmuseid. Nagu piltidelt näha, siis on Mihhalkina 2005. aasta Audi A6C6 paremas küljes mõlgid.

Naisterahvas pöördus ka ametivõimude poole. «Politsei ütles, et nad tegelevad, aga ma usun, et sealt abi küll ei tule,» sõnas Mihhalkina. Kannatanu pöördus abi saamiseks kindlustuse poole, aga sealt öeldi talle, et nemad kahjusid seni ei korda, kui süüdlane pole teada. Seetõttu pöördus Mihhalkina süüdlase leidmiseks ka sotsiaalmeediasse.