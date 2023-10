Peaminister Kaja Kallase sõnul on Eesti valmis saama Euroopa Liidu netomaksumaksjaks, mis tähendab, et liidult saadakse vähem toetusi, kui ise sinna makstakse. «Peame seda arutama, millised on reeglid, kuidas seda raha jagatakse ja mida vastutasuks saame,» ütles Kallas eelmisel nädalal Hispaanias ELi liidrite kogunemisel antud intervjuus.