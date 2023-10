Politsei pommiähvardustest: evakuatsioon on vajalik ohu tuvastamisel

Põlva gümnaasiumi direktor Raul Kadaste kinnitas, et nemadki said ööl vastu neljapäeva laekunud ähvardusele sarnase ähvarduse ka reede hommikul. «Kirja saajad kinnitasid, et kuna eelneval päeval oli nende ettevõtmine evakuatsioonide tõttu ebaõnnestunud, on nad sunnitud uuesti üritama. Üldiselt olid kirja omadused eelnenud päevale sarnased ehk kiri oli venekeelne, tundmatu välismaise nimega saatjalt ning kõnetas justkui üht asutust, kuid oli samal ajal saadetud paljudele aadressidele,» sõnas direktor.