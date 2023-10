Sisuloojad teenivad kõige väiksemat palka Võrumaal

Statistikaamet on kokku pannud palgarakenduse statistika, milleks on kasutatud maksu- ja tolliameti töötamise registrit. Sotsiaalmeedia sisuloojad kuuluvad palgarakenduses reklaami ja turunduse tippspetsialistide hulka. Töölepinguga või avaliku teenistuse lepinguga töötab neid tippspetsialiste pisut üle 4000. Seejuures naisi on nende seas rohkem kui mehi ehk 64 protsenti.

Vanuse järgi on sellel alal töötavad inimesed pigem noored, kõige sagedasem on vanusegrupp 25–34 eluaastat, järgneb 35–44 eluaastat.

Reklaami ja turunduse tippspetsialistide mediaanpalk oli 2023. aasta II kvartalis 2354 eurot, keskmine palk 2577 eurot. Seega on tegu ametiga, kus teenib Eesti keskmisest rohkem.

Kõrgeimad palgad on selles ametis Harjumaal, madalaimad Võrumaal. Seejuures on regionaalsed erinevused suured nii keskmistes kui mediaanpalkades– Võrumaal teenivad reklaami ja turunduse tippspetsialistid keskmiselt 1200 eurot vähem kui Harjumaal.

Sotsiaalmeedia sisuloojaid on reklaami ja turunduse tippspetsialistide seas kokku 31. Võrreldes valdkonna keskmisega on nende seas kõrgem naiste osakaal (71%), aga keskmise ja mediaanpalga (1700 eurot) poolest jäävad sisuloojad keskmisele alla. Ka sisuloojad on pigem noored – enamasti jääb nende vanus alla 30 aasta.