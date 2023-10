Laupäeval möllab taas tormituul

Laupäeval on pilves ilm ja sajab vihma. Kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Pärastlõunal lääne poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Puhub lõuna- ja edelatuul, saartel pöördub see läände ja puhub 7-13, puhanguti kuni 20, saartel ja rannikul 13-18, puhanguti kuni 25 m/s. Sooja on 12-16 kraadi.