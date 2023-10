Valga asevallavanem Kaupo Kutsar ütles, et praegu on bassein avatud õpilaste kohustuslike ujumistundide ja ujumisringide jaoks. Lisaks said esimese etapiga paika veepuhastusseadmed ja ülevoolureservuaar. Varem asus bassein nii-öelda augus, kus oli veel ruumi tõusta, nüüd jookseb vesi üle ääre ja pumbatakse reservuaarist basseini tagasi.