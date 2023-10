«Ma siiralt usun, et see on parim linn, kus üles kasvada. Mitu järve, väga hea kool, erilised inimesed, kes ka lahkudes jäävad Tõrva patriootideks,» kiidab Napritson-Acuna oma sünnilinna. «Mul on Tõrvast ainult head mälestused ja siiamaani alles head sõbrad, kellega me kogu oma nooruspõlve seal veetsime.»