Superstaarikandidaat enne esimest finaali: veidike närvis, aga pigem möllab adrenaliin

«Tunne on hea. Veidike närvis, aga pigem möllab adrenaliin,» sõnas Hans Markus Danilas pühapäeva pärastlõunal. «Valmistumine on olnud edukas. Proovid on kenasti läinud ja tunnen end laval päris hästi,» lisas Danilas.

Ta esitab tänases saates inglise laulja John Newmani laulu «Love Me Again». «Valisin selle laulu, sest see on väga hea minekuga. Ütleksin, et see on kohe algusest saati tabav ja paneb kuulama. Lisaks on see üks mu lemmikuid läbi aegade. Esimest korda kuulasin seda lugu, kui olin ikka päris väike alles,» põhjendas Danilas enda valikut.

Septembris Lõuna-Eesti Postimehele antud intervjuus rääkis Danilas, et tal on teistest kandidaatidest kõige väiksem lavaline kogemus ja see on miski, mida tal on vaja juurde saada. «Tunnen, et närv on väiksem. Olen kindlasti enesekindlam ja tunnen end laval paremini,» kommenteeris ta.