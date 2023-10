Selgusid populaarsemad raadiojaamad

Viimase kuue kuu uuringunumbrid näitavad, et Elmar kogub erajaamadest enim kuulajaid nii päeva, nädala kui kuu vaates. Iga päev veedab Elmari seltsis aega 81 000 inimest, nädala jooksul koguneb kuulajaid 224 000 ja kuu jooksul 267 000.

Raadio Elmar peatoimetaja Andres Panksepp nentis, et nii suur Eesti rahva toetus tähendab ülimalt palju nii jaama tegijatele kui muusikutele, sest Elmar mängib ainult Eesti muusikat. „Inimestele tõesti meeldivad eestikeelsed laulud ja nagu näha, väljendub see ka numbrites,“ ütles ta. „Minu eraldi tänusõnad saavad Mihkel Raud, Anne Veesaar, Maire Aunaste ja Andres Dvinjanivov, kes septembrikuus võtsid vastu väljakutse olla Elmari saatejuhtide rollis. Sellelgi ettevõtmisel on kõrges kuulajanumbris suur roll.“