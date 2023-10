Karused ütlesid toona, et pole hääli ostnud ning pöördusid loo autori Kadri Kuulpaki vastu kohtusse. Nad soovisid väidetavalt ebaõigete andmete ümberlükkamist ja mittevaralise kahju hüvitamist, põhjendades, et neile on tekitatud mainekahju. Kuulpak kinnitas, et ei ole ühtegi ebaõiget väidet vaidlusaluses artiklis avaldanud ja kõik toodud väited on tõesed ning seejuures ka kontrollitavad.