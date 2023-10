Võru varjupaigas möödus üks nende kõige raskem juhtum

Läks natuke aega, et Vastseliinas kortermajja roomanud kass abi saaks, aga lõpuks see saabus. Looma aidanud naine lootis, et kassiga saab kõik korda. Toona tõdes ta: «Tore on näha, et appikutse peale on nii palju reageerijaid. Seekord lahenes asi koostöös politsei ja Võru loomade varjupaigaga. Viimase esindaja toimetas kiisu kliiniku poole. Seega lõpp hea – kõik hea.» Reaalsus oli aga midagi muud.