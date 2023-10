Kärssama läinud elektrikilp tõi Valga haiglasse päästjad

Valga haigla juht Apo Oja täpsustas, et kärssama läks üks paljudest hapnikuruumi juhtimiskilpidest. Ta rõhutas, et mingeid plahvatusohtlikke balloone hapnikuruumis ei ole, see on kõigest ruum, kus haigla toodab endale ise hapnikku. «Toodame ise hapnikku patsientidele, välisõhust võetakse hapnikku. Kompressor toodab hapnikku, mida omakorda pumpame oma süsteemidesse. Enamik haiglaid ostab balloone, aga Valga haiglal on ammusest ajast olnud eelis, et suudame ise hapnikku toota. Kahjuks nüüd üks kilp lõpetas töösuhte.»