Kultuuripealinn saab avapaugu täpselt saja päeva pärast

Tänasest on Tartu 2024 kodulehel välja pandud ka ees ootav programm, kus on kirjas ligemale tuhat sündmust. Loovjuht Kati Torpi ütlusel lisanduvad neile Lõuna-Eestis juba edukalt toimivad sündmused, mis sobivad kultuuripealinna väärtustega.

Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas, et kultuuripealinna tegemistesse on kaasatud veerand Eestit – lisaks Tartule 19 Lõuna-Eesti omavalitsust. „See on suurim regionaalse koostöö näide Eesti ajaloos. Kultuuripealinna algne kontseptsioon „Ellujäämise kunst” on iga aastaga muutunud üha olulisemaks,” märkis ta.