Võrumaal maja keldris suures koguses kanepit kasvatanud seltskond mõisteti süüdi

Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Liis Vainola lausus, et antud juhtum on prokuratuuri senises praktikas ainulaadne. «Kuigi varasemalt on Eestis avastatud suuri kanepikasvatusi, siis Võrumaale rajatud kanepikasvatuse laadset juhtumit, kus on kasvatuse jaoks on ehitatud eraldiseisev ligikaudu 400 ruutmeetrine maa-alune kasvatuskompleks, pole varasemalt meie praktikas ette tulnud.»