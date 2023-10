Tõrvas valmivad nostalgia-hõngulised mängumajad

Tiit Riitsalu sõnutsi rakendasid nad konstruktorite tegemisel 20 aasta pikkust palkmajade ehitamise kogemust. «Teeme neid koos vennaga oma kodus. Kui nõukogude ajal lapsed olime, oli meil seda tüüpi mäng olemas. Ka paljud ostjad on öelnud, et neil on selline veel vanast ajast alles. Panimegi nüüd samasuguse mängu kokku, et tänased lapsed õpiksid maja ehitama.»