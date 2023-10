Seadusemuudatus lubab kaitseliitlastele koju rohkem laskemoona

„Oleme viimasel ajal palju tegelenud Kaitseliidu arendamisega ja otsinud võimalusi, kuidas laiapindset riigikaitset tugevdada. Muuhulgas tuli kaitseliitlastelt ettepanek, et neil võiks olla paremaks valmisolekuks kodus rohkem laskemoona ning jahimehed võiks saada kaitseliitlastena kasutada ka oma jahirelva. Igati mõistlikud ning vajalikud ettepanekud ning seetõttu loodan, et ka Riigikogu neid ning teisi vajalikke Kaitseliidu seaduse muudatusi toetab,“ sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

„Kaitseliidu efektiivsus seisneb meie liikmeskonna kiires reageerimisvõimes ohule. Heakskiidetud seadusemuudatused võimaldavad seda ülesannet veel paremini täita. Näiteks on meil täna küll õigus tulirelvi kodus hoida, kuid sõjalise harjutuse või ülesande täitmiseks tuleks laskemoona järele minna ikkagi oma malevasse. Seepärast on lahingkomplekti ja harjutusteks vajaliku laskemoonakoguse kodus hoidmine vajalik. Isikliku ja jahirelva lubamisega legaliseerime aga ammuse probleemi, kus kaitseliitlased ei tohtinud teenistusülesannete täitmiseks kasutada relvi, mida nad oluliselt paremini valdavad. Olgem ausad – sõjas me kasutame nagunii neid relvi, millega me vastasele pihta saame ja siis pole vahet, on need sõjarelvad, spordirelvad või jahirelvad,“ sõnas Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi.