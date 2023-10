Põlvakas võitis sokkeris U12 lõuna regiooni valikturniiri

28. okt algusega kl 10:00 ootab ees finaalturniir, mis peetakse Eesti Jalgpalliliidus A Le Coq Arenal. Lõuna regioonist pääseb sinna kokku 9 võistlejat viiest klubist. Tähelepanuväärne on, et Põlva Lootosest pääses edasi koguni 3 võistlejat. Edukate klubide seas on lisaks Avinurme SK, FA Tartu Kalev, Tartu Merkuur Juunior, Tartu Helios ja FC Peipsi United Unior.

Sokker on lauamäng kahele mängijale. Mängijad on Sokkeris jalgpallitreenerid, kes peavad üksteist mänguväljakul üle kavaldama. Nagu jalgpallilahingutes ikka, võidab siin see mängija, kes vastasele rohkem väravaid löönud on.