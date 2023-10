Sel nädalal peetakse Valgas noorele vaatajale suunatud teatrifestivali NAKS!

Festivali raames toimub lastekultuuri seminar “Palun vabandust!”. Lisaks vestlusringid ja näidendite ettelugemised. Festivali ja seminari fookuses on äärealad, vähemusgrupid, eraldatus ja kiusamine. Neid keerulisi, aga olulisi teemasid just etenduste, vestlusringide ja seminari kaudu külastajale avataksegi.

NAKS festivali üks korraldajatest, ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse liige Marek Demjanov avaldab heameelt, et festival on jõudnud piirilinna ja Lõuna-Eestisse. “Festival on võtnud eesmärgiks tulla noorele vaatajale lähemale, et ka äärealadel elavad lapsed ja noored saaksid osa teatrielamusest. NAKS Festivalist on saanud omaette kvaliteetne kaubamärk, mille missioon on tuua kord aastas kokku selle valdkonna asjatundjad, parimad lavastused ja põletavamad sotsiaalsed teemad, mis puudutavad noort vaatajat,” lausub Demjanov.