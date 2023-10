Galerii ⟩ Mulgi reiv täitis vana ujula loominguga

Ürituse peakorraldaja Herko Leesmenti sõnul on mõte Ritsu ujulas üritust korraldada erinevatel osapooltel peas keerelnud juba pikka aega. „Ideaalsed ruumid, kõrged laed, palju õhku, piisavalt betooni ja vähe aknaid, et helimüra minimaliseerida,“ kirjeldab Leesment ujula ruume. Selleks, et ujula ruumid ürituseks ette valmistada, osalesid vabatahtlikud talgutel ning andsid ruumidele täiesti uue väljanägemise. Nii kohtas alles paar kuud tagasi trööstitute väljanägemise ruumides nii mulgi mustreid kui mulgikeelseid ütelusi. Tööde teostamiseks on abiks olnud Tõrva valla erinevad huvigrupid ja aktiivsed kogukondlased.