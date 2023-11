Galerii ⟩ Valgas avati pidulikult rahvusvaheline teatrifestival

NAKS festivali üks korraldajatest, ASSITEJ Eesti Keskuse juhatuse liige Marek Demjanov lausus avamisel, et suured asjad saavad alguse väikestest. «Kui jõud ühendavad need 75 inimest, kes selle festivali taga on toimetanud, siis sünnivadki suured asjad. Tahan teid kõiki tänada, et olete meiega.»