Kindlustusseltsid hindavad väikeseks eestlaste soovi elu kindlustada

«Kui Eestis koguti elukindlustuse makseid mullu 60 eurot elaniku kohta, siis näiteks Soomes oli see summa 3870 eurot ühe elaniku kohta. Meil võetakse elukindlustust peamiselt surmaga seonduva riski kindlustamiseks. Soomlastel on lisaks pensionikindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus, mis Eestis on tagasihoidliku osakaaluga võrreldes paremal elujärjel olevate riikidega,» selgitas Piirsalu. «Stabiilsetes ühiskondades hinnatakse elukindlustust, sest lähedase lahkumisel võib pere ilma kindlustuseta sattuda raskesse majanduslikku olukorda. Samuti mõistetakse, et hea elujärje tagamiseks pensionipõlves tuleb ise ka pensioni koguda.»