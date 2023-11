«Loodus ja kultuuripärand on riiklikud väärtused, mis aitavad kaasa elukvaliteedi parandamisele ning on olulised haridusvaldkonnas, aga ka vaba aja veetmiseks. Kas nende kättesaadavus on tagatud kõigile?» küsitakse EPIKoja kodulehel retooriliselt. «Eesmärk on laiendada ligipääsetavate turismisihtkohtade võrgustikku Mapeirons.eu lehel ja kaardistada 30 ligipääsetavat ühe- kuni kolmepäevast marsruuti Lätis ja Eestis.»