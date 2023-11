FOTO ⟩ Asevallavanem täitis lubaduse ja lasi jalakäijate silla korda teha

Niiske ilma tõttu said silla puidust käsipuud kannatada, need hakkasid mädanema ja muutsid silla kergesti purunevaks. Tõenäoliselt aitas ka kellegi kuri käsi kaasa silla käsipuu lõhkumisele. Asi oli lausa nii hull, et sillale tuli lisada puna-valge ohulint, et inimesed katkisest kohast eemale hoiaksid.