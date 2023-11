Perepeast meestearst: lapsed õpetavad kannatlikkust

«Laste pärast teatud määral tulebki muretseda. Kuid kokkuvõttes on lastest ikka oluliselt rohkem rõõmu kui muret,» teab kolme lapse isa. «Jah, pahatihti ongi raske. Aga isadus on ilmselt üks parimaid asju elus, mis olla saab. Ning kui on raske, mõtlen nendele hetkedele, kui on tore, ja meel läheb jälle rõõmsaks.»