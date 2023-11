Enne kella 17 anti politseile teada, et Võru maakonnas Antsla vallas Lümatu külas on sõitnud kaubik kraavi. Seetõttu oli sel maanteelõigul teel takistus ja juhid pidid ettevaatlikud olema. Inimesed jäid õnnetuses terveks ja politseinikud palusid päästjate abi, et sõiduk teele tagasi saada. Kohale tulid Antsla päästjad, kes aitasid kaubiku kraavist välja.