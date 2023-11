Terviseameti statistika kohaselt on nakatumiste arv viimastel nädalatel kasvanud kogu Eestis. Terviseameti meediasuhete nõuniku Kirsi Pruudeli sõnul on COVID-19 nakatunute arv kasvama hakanud kooliaasta algusest. «Seni pole aga märgatud, et COVID-19 oleks gripiga sarnane hooajalisus, vaid viirus levib lainetena,» selgitas Pruudel.