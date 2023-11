GALERII ⟩ Lutsu küla elanikud saavad tasuta teatris käia

MTÜ Lutslased loodi aastal 2012 ja külaseltsi tuumikgrupi liikmete arv on olnud ainult kasvavas joones. Oma ülesanne ja väärtustatud koht on leitud igale kaasa lüüa soovivale inimesele. Ei unustata vanemaealisi kaaskondseid ega ka uustulnukaid - kes pakub puid, kes kündmiseteenust.

Külaseltsi käsutuses on Prantso talu, mille pärijate lahkel loal saavad lutslased talukompleksi heaperemehelikult oma tarbeks kasutada. Külaplatsi alune maa kuulub MTÜle ja see osteti välja külarahva enda rahaga. Majas tähistatakse talviseid traditsioonilisi tähtpäevi, korraldatakse mängudeõhtuid, suguvõsa kokkutulekuid ja muid üritusi. Kui paljud teised külaseltsid on hädas, et ei saa mehi kuidagi kaasa, siis Lutsu külas on just mängude õhtud meeste hulgas eriti popid. Toimuvad isegi maratonmängud, mis algavad laupäeva hommikul ja lõppevad hilisõhtul.