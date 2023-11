Möödasõitu teinud BMW põrutas kraavi ja paiskus üle katuse

Õnnetus juhtus, kui Tartu suunas liikunud BMW kaotas möödasõitu sooritades sõiduki üle kontrolli, kaldus külg ees paremale poole teelt välja ja paiskus üle katuse.

Kiirabi viis naise haiglasse kontrolli. Juht oli kaine, juhtimisõigusega ja kasutas turvavarustust. Sõiduki rehvid vastasid nõuetele, teatas Lõuna prefektuur.

«Talvel tuleb sõidukit juhtides arvestada, et teed on libedad ja ka pidurdusteekond seetõttu oluliselt pikem,» ütles Kagu jaoskonna patrullitalituse juht Madis Soekarusk. «Kindlasti ei tasu halbade ilmaolude korral teedel taga ajada lubatud maksimaalset kiirust. Piirkiirus pole põhiõigus ning alati on soovituslik sõita keeruliste ilmaolude ja halva nähtavuse korral aeglasemalt.»

Soekarusk lisas, et oluline on talvel varuda sõitmiseks rohkem aega. «Kõige tähtsam on juhi enda käitumine ehk teeoludega arvestamine ning nendele vastava sõidukiiruse valik. Juhid kipuvad oma võimeid üle hindama. Arvatakse, et osatakse talvel sõita küll, aga reaalsus on see, et esimene libedus tuleb ikka ootamatult,» rääkis patrullitalituse juht.

«Seega ohutult ühest punktist teise jõudmisel on kõige olulisem muuta oma sõidustiili vastavalt ilmaoludele ja olla valmis libeduseks. Turvaliselt sihtkohta jõudmine on iga juhi enda kätes.»