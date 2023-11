Vald püüab oksjoni teel kahest hoonest lahti saada

Rõuge valla ja kinnisvara oksjonikeskuse Varakeskus vahel on leping, et kui Misso koolimaja ei suudeta oksjonil müüa, siis on vallal õigus see samadel tingimustel taaskord müüki panna. Seda õigust nüüd vald ka kasutab. Sellest tulenevalt ei ole muutunud ka hoone alghind, mis on jätkuvalt 190 000 eurot.