Lõuna-Eestis jäid sajad majapidamised elektrita

Üheksale Eesti maakonnale on ilmateenistus andnud ka libedahoiatuse. See kehtib Põlva-, Valga-, Võru-, Tartu-, Viljandi- Jõgeva-, Järva- ning Ida- ja Lääne-Virumaal. Paljudes kohtades on teele langenud ka puid, eriti palju on sellekohaseid teateid portaali TartkTee sisestatud Valga- ja Võrumaa kohta.