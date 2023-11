Lõuna-Eestis saab üha rohkem majapidamisi elektri tagasi

Valgamaal aga katkestuste arv kasvas. Kui neid oli enne 234, siis nüüd on neid juba ligi 400 ehk 394. Suurem osa neist Taagepera ja Tõrva valla kandis. Palju on katkestusi ka Vidrikeses, kus ilma elektrita peavad praegu läbi ajama 88 majapidamist.

Kui enne kaheksat ei olnud Põlvamaal ühtegi katkestust registreeritud, siis nüüd on neid 48. Enamus nendest on Vastse-Kuustes.

Üheksale Eesti maakonnale on keskkonnaagentuur andnud ka libedahoiatuse. See kehtib Põlva-, Valga-, Võru-, Tartu-, Viljandi- Jõgeva-, Järva- ning Ida- ja Lääne-Virumaal. Paljudes kohtades on teele langenud ka puid, eriti palju on sellekohaseid teateid portaali TartkTee sisestatud Valga- ja Võrumaa kohta.