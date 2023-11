Võrumaa aasta isa Erki Noole mõtteavaldustest: on nii mõndagi, millega ise nõustun

Võrust pärit Erki Nool rääkis Elo Mõttus-Lepiku saates «Täistund»: «See vaimne tervis on täis jama jutt, sest kui lapsel puuduvad igasugused piirid, mille sees nad saavad olla ning kui tal on väga igav, siis sul tekivadki vaimsed probleemid. Kui oled ka iga õhtu interneti taga. Sa ei teagi, kes sa oled ja mis sa teed ning miks sa teed.»

Olümpiavõitja jätkas: «Päris karm on vaadata laste mugavust ja laiskust, saamatust. See on päris masendav, mis Eesti laste kehakaaluga toimub. «Oi, mul on stress, järelikult pean ma õgima.» Kui ma ei suuda söömist piirata, siis ma peaksin leidma mingisuguse totulotust toitumisnõustaja. Selle asemel pane teip suu ette ja ongi kõik.»