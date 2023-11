Hooldamata kaevud ohustavad põhjavee kvaliteeti

Kliimaministeeriumi veeosakonna nõunik Kersti Türk sõnas, et nii-öelda mahajäetud puurkaev on ohtlik põhjaveele, kui see on kaanega katmata või kui puurkaevu konstruktsioon on vigastatud. Kaanega katmata või vigastatud konstruktsiooniga kaevu võib sattuda kõrvalisi esemeid, loomi ja saasteaineid, mis võivad reostada põhjavett.

Omanik vastutab

Ka niinimetatud mahajäetud puurkaevul on õigupoolest alati olemas omanik, sest see asub ju kellegi kinnistul. «Kuid on olnud juhuseid, et maaomanik ei olegi oma maal asuvast kaevust teadlik, kui see on näiteks metsas ja rohu sees raskesti märgatav,» tõi Türk välja.

Omanik vastutab kaevu korrasoleku ja vajadusel ka lammutamise eest. Kui tehniliselt heas seisundis puurkaevu ajutiselt ei kasutata, tuleb see konserveerida - eemaldada pump ja sulgeda kaev kaanega. Kui puurkaev või salvkaev on halvas tehnilises seisundis, on see vaja kas ümber ehitada või lammutada.

Kuidas ära tunda, et kaevus oleva vee kvaliteet ei ole hea? «Ainult maitse alusel ei saa seda öelda,» sõnas Kersti Türk. «Maitse, värvuse ja hägususe kõrval on olulised ka vee keemilised ja mikrobioloogilised omadused. Sõltub ka sellest, milleks puurkaevust võetavat vett kasutatakse, kas joogi-, mineraal- või tootmisvee saamise otstarbel,» lisas veeosakonna nõunik.