Liikumisõpetaja: jah, laste vähene liikumine on probleem, aga vanemad on eeskujuks

«Jah, probleem on. Aga meie oleme neile eeskujud. Meie peame tegema esimesed sammud, mitte lapsed. Kui vaadata statistikat, siis liikuvus on madal ka täiskasvanute seas, kes on omakorda lastele eeskujuks,» sõnas Tõnisson. «Kui õpetaja kasutab enda tunnis 40 aasta taguseid nippe, siis võib-olla on ka murekoht seal?» pakkus Tõnisson ka omapoolset kriitikat.