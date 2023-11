Täna õhtul saab eurolaval näha ka Eesti lauljat

ERRi produtsent Laura Kõrvits sõnas, et nende jaoks on kõige olulisem, et Eesti sellel lauluvõistlusel esmakordselt osaleb. «Arhanna on väga hea häälega laulja ja meil on tugev laul,» ütles Kõrvits. «Aga Eurovisiooni tulemused on etteennustamatud ja seetõttu on mingit konkreetset kohta keeruline prognoosida. Kõige tähtsam on, et Arhanna saaks positiivse kogemuse nii suure publiku ees esinemiselt ning meie ülesannne on teda selles toetada,» lisas ta.