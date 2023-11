Elektrikatkestused jõudsid ka Põlvamaale.

Põlvas tabas kohalikke elektrikatkestus pärastlõunal. Kella kolmveerand kolmeks ei olnud elektrit 22-s majapidamises. Kõik katkestused jäävad maakonna keskele, Noorimetsa kanti. 22 on isegi «hea», sest Valgamaal ei olnud laupäeval elektrit vahepeal lausa 400-s majapidamises ja Võrumaal paarisajas.

Teenusepakkuja Elektrilevi sõnul on katkestuste põhjuseks ilm. Lumesajuga muutuvad puude oksad raskeks, need murduvad ja langevad elektriliinidele, tekitades seal rikke, mille tulemusel kaob elekter. Olenevalt rikke tõsidusest ja juurdepääsetavusest võib parandustöödeks minna tunde, vahest isegi päevi. Seetõttu töötavadki Elektrilevi tehnikud kahes vahetuses, et probleem kiiresti lahendada.