Järjekordne lumesadu muudab teeolud väga keeruliseks

Lund sajab kõige rohkem juurde Ida- ja Kagu-Eestis. Keskkonnaagentuur on väljastanud teise ehk kõrgema taseme hoiatuse kuuele maakonnale: Põlva-, Võru-, Tartu-, Jõgevamaale ning Ida- ja Lääne Virumaale.

Teistele maakondadele on antud esimese taseme hoiatus. See kehtib ka Valgmaa kohta, kus on öösel samuti oodata lund ja tuisku. Põhja- ja loodetuule puhangud ulatuvad 12-15 m/s, pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult. Teisipäeva hommikuks lisandub lund kuni 5 cm, päeval sajab juurde veel kuni 5 cm.