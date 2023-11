Hommik saabus pea 4000 majapidamisele ilma elektrita

Täna päeval on Eestis keskkonnaagentuuri prognoosi kohaselt pilves ilm. Sajab lund, tihedam on sadu Põhja-Eestis, mitmel pool tuiskab. Õhtu poole sadu harveneb ning kohati on selgimisi. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 m/s, põhjarannikul puhub valdavalt kirdetuul 6-11, puhanguti 15, hommikupoolikul kuni 18 m/s, pärastlõunal pöördub tuul itta ja kagusse, õhtul lõunakaarde ning nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1..-5°