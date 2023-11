Kaotatud ülekäigurajad tekitavad elanikes nõutust

Teiste hulgas on olukorra pärast mures paljud Kanepi lasteaia lapsed, lastevanemad ja õpetajad. «Meie lapsed ja vanemad on teadlikud sellest, et teed tuleb ületada ainult selleks ette nähtud kohas. Sebra on kõigile lastele üheselt mõistetav ja arusaadav juba alates kõndima hakkamisest,» kirjutas õpetajate ja laste nimel lasteaia direktor Riina Reest tänavu sügisel transpordiametile.