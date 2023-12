Isamaa toetus on kolmapäeval avaldatud reitingus tõusnud 27,1 protsendi peale. Mida te selle teadmisega peale hakkate, kui riigikogu valimisteni on veel kolm aastat aega?

See on väga suur vastutus, aga see on ka tööriist erakonnale, et survestada valitsust rumalast ja läbimõtlematust poliitikast hoiduma, korrigeerima oma poliitikat ja poliitika tegemise stiili. Kuue kuu pärast on järgmised valimised, kus Eesti rahvas saab öelda, kas talle meeldib Kaja Kallase valitsuse poliitika või ta soovib alternatiivi – Euroopa parlamendi valimised.